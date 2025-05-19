Hamsi ihracatından 4 ayda 4.7 milyon dolarlık gelir

TÜRKİYE'DEN ocak-nisan döneminde yapılan hamsi ihracatı 4 milyon 738 bin 385 dolara ulaştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den bu yılın ilk 4 ayında 1385 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi. Gürdoğan, bu dönemde 18 ülkeye hamsi dış satımı yapıldığını ifade etti. Gürdoğan, Türkiye'nin 4 aylık hamsi ihracatında Belçika'nın ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, Belçika'ya yapılan hamsi dış satımının geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 28, değerde de yüzde 37 arttığını vurguladı.