‘Savunma sanayisinde dünya birincisi olduk’

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'un Esenler ilçesinde düzenlenen Üretken Esenler Proje Yarışması finaline katıldı. Türkiye'nin savunma sanayisinde dünyada yüzde 68'lik pazar payı ile birinci olduğunu belirten Bakan Kacır, "20-25 yıl öncesinde Türkiye'nin bu büyüklükte başarılar hayata geçirebileceğine muhtemelen pek kimse ihtimal vermezdi. Ama şimdi Türkiye, savunma sanayisinde ihtiyaç duyduğu ürünlerin yüzde 80'den fazlasını yerli ve milli olarak geliştiren, insansız hava araçları alanında, savunma sanayinde dünyada yüzde 68'lik bir pazar payıyla dünya birincisi olmayı başarmış. Kara araçlarından deniz platformlarına, denizaltı sistemlerine, haberleşme sistemlerine, uydu teknolojilerine her alanda fark oluşturan bir ülke haline geldi" şeklinde konuştu.