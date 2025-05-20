Avrupa’da büyümenin yavaşlaması bekleniyor

AVRUPA Birliği ekonomistleri, daha yüksek ABD tarifelerinin ihracatı etkilemesiyle Avrupa ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl daha önce beklenenden yavaş büyüyeceğini, enflasyonun ise daha hızlı düşeceğini öngörüyorlar. Avrupa Komisyonu, "2025 İlkbahar Ekonomik Tahmini: Küresel Ekonomik Belirsizlik Ortamında Ilımlı Büyüme" başlıklı raporunu yayımladı.

Avrupa Komisyonu, tarifelerde daha fazla artışın bloğun ekonomisine daha fazla zarar vereceği konusunda uyardı; ancak savunma harcamalarının artması ve yıpranmış altyapıyı onarmak için Almanya'nın yatırım hamlesinin faaliyetleri artırabileceğini de söyledi. Komisyon, Euro Bölgesi için GSYH'nin bu yıl yüzde 0,9 ve 2026'da yüzde 1,4 artmasını beklediğini, bunun 2024'te kaydedilen yüzde 0,4'lük büyümeden daha hızlı olacağını tahmin etti.