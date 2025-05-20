Aydın’da enginar bereketi

KARACİĞER dostu enginarda geçen yıla göre yaşanan yüzde 70'lik fiyat artışı üreticinin yüzünü güldürdü. Türkiye'nin enginar üretiminde başı çeken Aydın'da hasat dönemi bereketli geçti. Yaklaşık 6 bin 500 dönümlük alanda ekimi yapılan enginarda, bu yıl 8 bin ton rekolte elde edildi. Şubat sonunda başlayan ve Mayıs sonuna kadar devam eden hasat üreticinin yüzünü güldürürken, geçtiğimiz yıl tanesi ortalama 40 liradan satılan enginar bu sezon 60-70 lira arasında alıcı buluyor. Özellikle göbek kısmı olarak bilinen ilk kesimler, hem iriliği hem de eşsiz lezzetiyle dikkat çekiyor. Ancak bu lezzeti tatmak isteyenlerin, Şubat-Mart aylarında sipariş vererek sıraya girmesi gerekiyor. Enginar üreticisi Raif Kalsan; Aydın'da üretilen sakız, Bayrampaşa ve Kıbrıs türlerindeki enginarlar ile Türkiye'nin yüzde 43'lük enginar ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.