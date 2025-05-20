Bakan Bolat: Ticaretin yüzyılı için gençliğin yüzyılı şart

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bakanlık tarafından düzenlenen organizasyonda genç girişimcilerle buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Türkiye Yüzyılı'nı Ticaretin Yüzyılı olarak hep birlikte yapacağız. Ticaretin Yüzyılı yapabilmek için de Türkiye Yüzyılı'nı gençliğin de yüzyılı yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

'İLELEBET YAŞAYACAK'

"Genç Girişimciler STK Buluşması"ndaki konuşmasına, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başlayan Bolat, 19 Mayıs'ın Milli Mücadele'nin başlangıcının, işaret fişeğinin atıldığı yeri ve zamanı temsil ettiğini söyledi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahraman şehitleri, gazileri rahmetle, şükranla anan Bolat, Türkiye Cumhuriyeti'nin de gençlerle birlikte ilelebet yaşayacağını, payidar olacağını dile getirdi.

Bolat, bir ülkenin güçlü bir şekilde yola devam etmesinde ve dünyada saygın bir ülke olmasında en önemli hususlardan birinin, güçlü bir ekonomiye, güçlü bir ticarete, ekonomik bağımsızlığa sahip olması olduğunu belirterek, "Ticaretin Yüzyılı yapabilmek için de Türkiye Yüzyılı'nı gençliğin de yüzyılı yapmak zorundayız. Çünkü gençlerimiz iyi yetişir, donanımlı, vasıflı, dünyayı tanıyan ve ülkesi için üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan bir gençliği meydana getirdiğimizde güçlü bir ekonomiye de sahip olacağız. Bu konuda çok büyük mesafeler katettik" dedi.

'YÜZDE 5.3 BÜYÜDÜK'

Bakan Bolat, Türkiye'nin son 22 yılda yıllık ortalama yüzde 5,3 büyüdüğünden de şöyle bahsetti: "Bir ülkenin ticareti ya da ekonomik gücü olarak bakılması gereken ilk önemli husus ekonomik büyüklüğüdür, milli geliridir. 85 milyon 600 bin nüfusumuzla yılda 1 trilyon 322 milyar dolar milli gelir üretmekteyiz. Bu, 2024 itibarıyla olan büyüklüğümüzdür. 1923'te Cumhuriyet'imiz kurulduktan 2002'ye kadar yıllık yüzde 4,8 ortalamayla büyüdük. Son 22 yılda ise yıllık ortalama yüzde 5,3 ile büyüdük. Bu anlamda dünyadan da pozitif anlamda ayrışmış durumdayız, gelişmiş ülkelerle aramızdaki gelişmişlik farkını hızla kapatıyoruz."

GÜNDE 1 MİLYAR DOLAR

İHRACATTA yaşanan ivmelenmeyle ilgili de bilgi veren Bolat, "1973'te yani yaklaşık 50 yıl önce yılda 1 milyar dolar ihracat yaparken şu anda günde 1 milyar dolar yapıyoruz. İnşallah çok daha iyi rakamlara hep birlikte ulaşacağız. Çünkü arkamızda güçlü, çalışkan, iyi eğitim almış ve teşebbüs ruhu olan, dünyaya açılmak isteyen güzel, güçlü bir gençliğimiz var." diye konuştu.

Bolat, cari açığın azaltılmasının ülke için önemine değinerek, cari açığın azaltılması durumunda döviz ihtiyacının da o kadar azaldığını, döviz ihtiyacı azaldığı, yani döviz rezervlerinin güçlü olduğu noktada da döviz piyasalarının, para piyasalarının istikrarlı olacağını dile getirdi. E-ihracat konusuna da değinen Bolat, gelişen bir sektör olan e-ihracata Bakanlık olarak büyük destek verdiklerini dile getirdi.