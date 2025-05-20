Başkanlar hazır giyim sektörü panelinde konuştu

EGE Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Üye Buluşmaları kapsamında Hazır giyim sektörünün önde gelen temsilcilerini panelde bir araya getirerek sektörün sorunlarını ve fırsatlarını masaya yatırdı. Panele, TGSD Müşterek Başkanları Dr. Ümit Özüren ve Toygar Narbay, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş katılırken, panelin moderatörlüğünü EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya yaptı. Başkanlar küresel fırsatların kaçırılmaması için kamu desteklerinin gecikmeden devreye alınması gerektiğini vurguladı. EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya açılış konuşmasında EGSD projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.