Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele raflara yansıyor

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele tüm etkinliğiyle devam ederken, bu mücadelenin olumlu sonuçları gıda fiyatlarında düşüş olarak kendini gösterdi. İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, gıda fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşü değerlendirdi.

SEVİNDİRİCİ GELİŞMELER

Çarşı ve pazarda yaşanan fiyat düşüşlerinin aynı oranda perakende raflarına da yansıdığını dile getiren Güzeldere, "Özellikle sebze ve yumurta fiyatlarında bunu gözlemleyebiliriz. Domates hariç, sebze fiyatlarında düşüş hissedilir ölçekte yansımaktadır" dedi.

Son bir haftada fiyat düşüşlerinin ne düzeyde olduğuna ilişkin de konuşan Güzeldere, "Geçen hafta ile bu hafta arasında fiyat farklılığında yüzde 50 oranında bir düşüşten bahsetmek mümkün. 30'luk medium boy yumurta geçen ay 195 lira bandında seyrederken, bu hafta 110 ila 130 lira bandında seyrettiği gözlenmiştir. Yaklaşık olarak birçok kalem üründe ortalama yüzde 50 oranında bir düşüş olduğu söylenebilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de üretimde sera ortamından açık üretim ortamına geçilen bir dönemin yaşandığını belirterek, bunun fiyatlardaki düşüşte etkili olduğunu söyledi. Palandöken, fiyatların düşmesinin sevindirici bir KKTC, Türk vatandaşlarının gelişme olduğunu dile getirdi.