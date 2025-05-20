Milyonlara memur zammı! Ne kadar zam gelecek?

Temmuz ayında memurlar ve emekliler yılın ikinci maaş artışını alacak. Bu artışı da enflasyon oranı belirleyecek. Yaklaşık 4 milyon memura yüzde 5 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu artış emekli memurların da gelirlerini artıracak. Bunun yanında SSK ve Bağ- Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranı kadar enflasyon artışı alacak. Hesaplamalara göre 6 aylık enflasyonun yüzde 17-18 aralığında çıkması bekleniyor.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 17/18 olacak . memur ve memur emeklileri ise yüzde 5 toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla yüzde 16-17 aralığında bir artış alacak.