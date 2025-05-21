Jeopolitik sakinlik altını dinlenme moduna aldı

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ, Moody's'in ABD kredi notuna ilişkin kararı, doların zayıflayan görünümü ve altında sınırlı yükselişleri değerlendirdi. Karadağ'a göre, piyasalarda yeni bir yön için küresel risklerin seyri belirleyici olacak. Karadağ, özellikle ABD-Çin arasında devam eden ticaret görüşmeleri, Rusya- Ukrayna savaşında barış müzakereleri ve ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarının önümüzdeki dönemde altın için belirleyici olacağını söyledi.

FIRTINA DİNDİ Mİ?

Altın fiyatlarına dair kısa vadeli beklentilerini de paylaşan Karadağ, altında büyük bir sıçrama beklenmemesi gerektiğini vurguladı: "Altın yılbaşından bu yana oldukça sert yükselmişti. Son günlerde yaşanan jeopolitik gelişmeler, ABD-Çin ilişkilerindeki yumuşama ve Trump'ın yapıcı açıklamaları piyasada risk iştahını artırdı. Bu da altında geri çekilmeye neden oldu. Ancak 3.120 dolar seviyesinden gelen tepkilerle birlikte 3.200 doların üzerine yeniden yerleşti."

Karadağ, mevcut durumda altın için yeni bir yükseliş trendinin başlayabilmesi adına taze bir küresel risk unsurunun gerekli olduğunu ifade ederek, "Altın şu anda 'bana bir süre dokunmayın' modunda. 3.200 dolar seviyesinin üzerine çıkılmış olsa da bu seviyelerde soluklanma dönemi yaşanabilir" dedi. Eda Karadağ, ons altında 3.150 - 3.120 dolar seviyelerinin destek, 3.250 - 3.300 dolar seviyelerinin ise direnç seviyeleri olduğunu belirtti. Bu seviyelerin kırılması halinde altında yön değişimlerinin gündeme gelebileceğini söyleyen Karadağ, "3.270 doların üzerinde kapanışlar altını 3.300 dolar bölgesine taşıyabilir. Ancak henüz bu ihtimalin çok güçlü olmadığını düşünüyoruz" dedi.