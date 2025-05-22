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Haberler Ekonomi 2 kruvaziyer Kuşadası’na binlerce turist getirdi

2 kruvaziyer Kuşadası’na binlerce turist getirdi

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

2 kruvaziyer Kuşadası’na binlerce turist getirdi
AYDIN'IN Kuşadası ilçesindeki limana Bahama bayraklı iki kruvaziyer ile büyük bölümü ABD'li olan toplam 6 binden fazla turist geldi. Kuşadası Limanı'nda dün sabah 2 kruvaziyer aynı anda ağırlandı. Bahama bayraklı 'Odyssey of the Seas' ve 'Brilliance of the Seas' isimli kruvaziyerler, ilçeye büyük bölümü ABD'li olan toplam 6 bin 409 turist ve 3 bin 113 gem i personeli getirdi. Yolcuların bir kısmı tur otobüsleriyle Efes ve Meryemana Evi'ni ziyarete gitti. Tur programına katılmayanlar ise turistik çarşılarda alışveriş yaptı. Gemi personelinin de Kuşadası'na ayak basması, dükkanlarını açan çarşı esnafının sevincini ikiye katladı
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