Aliağa’ya bin 41 konutluk TOKİ müjdesi

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde inşa edilecek 1041 konutluk TOKİ projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ihaleye çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İzmir'de inşa edilecek bir TOKİ projesi için daha harekete geçti. Bakanlık, Aliağa'nın Kültür Mahallesi'nde hayata geçireceği proje için ihaleye çıkma kararı aldı. Proje kapsamında 1041 adet konut, 1 adet cami, 1 adet 24 derslikli ilkokul, 1 adet 5 dükkanlı ticaret merkezi ve 2 adet 7 dükkanlı ticaret merkezi inşa edilecek. İnşaatların 650 gün içinde tamamlanması isteniyor. İhale, 20 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşecek.