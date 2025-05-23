Altın fiyatlarında yeni zirve beklentisi devam ediyor

PİYASALARDA güne yükselişle başlayan altın, ons başına 3.345 dolar seviyesine yaklaşarak iki haftalık zirvesine ulaştı. Bu yükseliş, üst üste dördüncü işlem gününde de devam etti. Gram altın fiyatı da TL bazında 4.176 TL'ye kadar yükseldi ancak günü 4.131'den kapadı. Piyasalarda artan belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesine neden olurken, ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler bu eğilimi daha da güçlendirdi.

ÇİN DOPİNGİ

ABD tarafından açıklanan federal bütçe taslağı, mevcut büyük bütçe açığını daha da genişletme sinyalleri verirken, Moody's'in ülkenin kredi notunu yüksek borç seviyesi nedeniyle düşürmesi altına duyulan talebi güçlendirdi. ABD Merkez Bankasının (FED) ekonomik görünüme ilişkin temkinli duruşunu sürdürmesi de risk iştahını azaltarak altına olan yönelimi destekliyor. Altının küresel piyasadaki yükselişine destek sağlayan bir diğer unsur da Çin'den gelen talep oldu. Çin Gümrük İdaresi verilerine göre, ülkede altın ithalatı Nisan ayında 127,5 metrik tona çıkarak son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.