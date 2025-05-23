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Bazı memurluklar için 35 yaş sınırı aranacak

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bazı memurluklar için 35 yaş sınırı aranacak
TBMM Genel Kurulu'nda bazı memurluklar için 35 yaş sınırını öngören kanun teklifi kabul edildi. Yasaya göre; kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda 35 yaş sınırı aranacak. Genel Kurul'da kabul edilen yasanın getirdiği düzenlemeler şöyle: Devlet Memurları Kanunununda yapılan değişiklikle, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.
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