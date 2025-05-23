EBSO listesine İzmir mührü

EBSO tarafından, geleneksel olarak her yıl yayımlanan "Üretimden Satışlar" kriterine göre 100 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 yılı listesi açıklandı. Konuya ilişkin konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Sanayiciler önünü görmek istiyor" dedi.İzmir'in Aliağa ilçesi, EBSO'nun açıkladığı listede ise 14 şirketle yer almayı başardı. Listede her yıl başarılı grafiğini sürdüren Aliağa, ilk 4'de 4, ilk 10'da 6 firmayla yer alma başarısını gösterdi.

Ender Yorgancılar Toplantıda konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Bu rakamlar içinde bizi en çok sevindiren kısım ilk 100 firmanın 92'sinin ihracat yapması" dedi.

100 büyük firma sıralamasında Aliağa'da faaliyet gösteren Star Rafineri A.Ş, Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. İzmir Rafineri Müdürlüğü, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ve İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ilk dörtte yer aldı.

'GELEN GEMİDE İKİNCİ'

Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. listeye 9'uncu, Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. ise listeye 10'uncu sıradan girdi. Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, listede yer alan Aliağalı 14 firmayı kutlayarak başarılarının devamını diledi. Başkan Ömer Ertürk, "Bu gururu bizlere yaşatan, şehrimizin ticari anlayışını, azmini ve üretkenliğini örnek kılan, ülke ekonomimize büyük katkı sağlayan tüm iş insanlarımızı ve ekip arkadaşlarını yürekten tebrik ediyorum." diyerek şunları kaydetti: "İzmir Aliağa limanları Türkiye'de en fazla yük elleçlemesini yapan limanı, konteynerde Türkiye genelinde beşinci, gelen gemi sayısında ise ikinci konumda" diye konuştu.

YILDIZ FİRMALAR

İZMİR'DE ilk 100'e giren firmalar şöyle yer aldı: "Star Rafineri A.Ş, TÜPRAŞ A.Ş. İzmir Rafineri Müdürlüğü, Petkim Petrokimya Holding A.Ş, İzmir Demir Çelik San. A.Ş, Kardemir Çelik San. A.Ş, Ravago Petrokimya Üretim A.Ş, Kocaer Çelik San. Ve Tic. A.Ş, Özkan Demir Çelik San. A.Ş, Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri Ve Gereçleri San. Ve Tic A.Ş, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş, Eltaş Transformatör San. Ve Tic. A.Ş, Bağ Yağları San. Ve Tic. Türk A.Ş, Atik Metal San. Ve Tic. A.Ş, Kar-El Demir Tel San. Ve Tic. Ltd. Şti."