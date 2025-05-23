‘En büyük önceliğimiz enflasyonu düşürmek’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Finansal Okuryazarlık Günü Programı'nda konuştu. Şimşek, geçen yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun hızlı bir şekilde düştüğünü belirterek şöyle konuştu: "Geçen senenin ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Yani yıl ortasında yüzde 75'lere kadar çıkan enflasyon yıl sonunda yüzde 44 civarında tamamladı.

Cari açık milli gelire oran olarak yüzde 1'in altına düştü, yüzde 0.8 oldu. Mayıs 2023'te yüzde 5 buçuktu. dramatik bir şekilde cari açık düştü. Geçen senenin ikinci yarısından itibaren bu çerçeve vatandaşlarımızın tercihlerini TL'den yana yaptıklarını görmeye başladık. Uyguladığımız programla 2025 yılında da enflasyon düşmeye devam edecek. Biz buna inanıyoruz. düşüş devam edecek. Çünkü bizim en büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadeledir.

ALIM GÜCÜ VURGUSU

Vatandaşımızın alım gücünün artması için enflasyonu düşürmek en büyük önceliğimiz." Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da, yılın 2. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.

Son dönemde küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin, küresel büyüme görünümü üzerinde aşağı yönlü riskleri artırdığını belirten Karahan, bu nedenle tahminler oluştururken baz aldıkları dış talebe ilişkin varsayımları belirgin şekilde aşağı yönlü güncellediklerini ifade etti. Karahan, "Bu çerçevede, bir önceki rapor dönemiyle aynı şekilde, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi de koruduk.

İSTİKRAR KAZANACAK

Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz" diye konuştu. Fatih Karahan, "Para politikasındaki sıkı duruşumuzu, enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.