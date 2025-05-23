Kuryelik ‘tehlikeli’ sınıfa alındı

KURYELİK mesleği az tehlikeli statüden tehlikeli sınıfa alındı. Bu durum kurye ve kargo şirketlerine bazı yeni yükümlülükler getirecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme kuryelere emeklilik için yıpranma hakkı getirmiyor. Ancak işverenin iş sağlığı ve güvenliği açısından yükümlülükleri artıyor. İş güvenliği uzmanı görevlendirme şartı, çalışan başına ayda 10 dakikadan 20 dakikaya çıkarılıyor. İş yeri hekimi görevlendirme süresi şartı da aynı oranda yükseltilecek. Karar kendi hesabına çalışan kuryeleri etkilemiyor.