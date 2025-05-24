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Türkiye hayvancılıkta Avrupa lideri oldu

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Türkiye hayvancılıkta Avrupa lideri oldu
TÜRKİYE, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile karşılaştırıldığında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında ilk sırada yer alıyor. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, 2024 yılında AB ülkelerine kıyasla hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan varlığında lider konuma geldi. Büyükbaş hayvancılıkta AB ülkeleri arasında ilk sırayı 16 milyon 429 bin adetle Fransa alırken, onu 10 milyon 461 binle Almanya, 6 milyon 308 binle İrlanda, 6 milyon 190 binle Polonya, 6 milyon 174 binle İspanya, 5 milyon 765 binle İtalya ve 3 milyon 562 binle Hollanda izledi.
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