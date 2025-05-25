Mobil operatörlere ağır yaptırımlar geliyor

BİLGİ Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) mobil elektronik haberleşme şebekelerinde kapsama ve hizmet kalitesi için saha ölçüm ağı kuruyor. Saha ölçümleri kent merkezleri, kırsal yerler, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tünel, yol, demiryolu gibi alanlarda yapılarak telefon çekmeyen noktalar için operatörlere cezalar kesilecek.

Şartları yerine getiren firmalar için 5 yıl geçerli olacak yetki belgesi düzenlenecek. Gerekli kriterleri sağlayamayan ve telefonu çekmediği için mağdur edilen vatandaşların haklarını gözetecek olan kurum, operatörlere bir önceki yılın satış gelirinin binde 2'si oranında ceza kesebilecek. Saha ölçüm yetki belgesine sahip firmalarca herhangi bir hata yapıldığının tespiti halinde ise şirketlere yetki belgesi bedelinin 20 katı tutarında ceza uygulanacak.