‘1 günde 1 milyar 639 milyon dolar ihracat yaptık’

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dün 1 milyar 639 milyon dolar ihracat yaptık. Günlük ortalama 1 milyar dolar civarında gidiyoruz. İnşallah 2 Haziran günü mayıs ayı rakamları ile ilgili müjde verebilmek için her saat başı takip ediyoruz mal ihracatı konusunu" dedi. Bolat, Bab-ı Ali Toplantıları'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'3 BÜYÜK ÜLKEDEN BİRİYİZ'

Konuşmasına Türkiye'nin ve dünyanın beş yıllık geçmişini hatırlatarak başlayan Bolat, özellikle pandemi sürecinde dünyada yaşanan sıkıntılara atıfta bulunarak Türkiye'nin bu süreci en az hasarla atlattığını, ekonomi olarak yüzde 1,9 büyümeyle dünyada 3 büyüyen ülkeden biri olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin geçtiği yoldan bir deprem eksiğiyle dünyanın da geçtiğine işaret eden Bolat, şunları kaydetti; "Küresel büyümede belirsizlik 2 Nisan'daki gümrük tarife savaşları başladıktan sonra hızla arttı. Küresel ticaretteki belirsizlik de arttı bu yıl, geçen yıl yüzde 3,2 büyümüştü dünya ortalama. Bu yıl da yüzde 3,2 beklenirken dünya büyüme tahmini yüzde 2,8'e çekildi."