‘En çok vize verdigimiz ikinci ülke Türkiye’

Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, öğrencilerle bir araya geldi. Soruları yanıtlayan Schröer, vizeler hakkında "Türk hükümeti ile aldığımız karar gereğince vizede öncelik iş insanları ve öğrencilere verilmektedir. Ziyaret ve turist kategorisinde başvuru yapanlar maalesef bu dönemde yoğunluk nedeniyle birkaç ay beklemek durumunda kalabilir. Zorunlu olmadıkça vize danışmanlık şirketleriyle çalışmayınız. Ticari vize danışmanlık şirketlerinin devreye girmesiyle işlemleriniz ne daha iyi ne de daha hızlı ilerler; hatta tam aksine, süreç yavaşlayabilir" dedi. Başkonsolos, Türkiye'de yılda 250 bin kişiye vize verdiklerini belirterek, İzmir'in vize sağlanan şehirler arasında yurt dışındaki Alman dış temsilciliklerinin sıralama listesinde 10'uncu sırada yer aldığını söyledi.