‘Güvenli çalışma hayatı temel hedefimizdir’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Tek bir çalışanımızın dahi mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı temel hedefimizdir. Önceliğimiz, işçimizin can güvenliği ve sağlığıdır" dedi. Işıkhan, bu yıl 38'incisi düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri'de konuştu.

KOŞULLAR İYİLEŞTİRİLİYOR

Bakan Vedat Işıkhan açıklamalarını "Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya yönelik küresel çabaları artırmak amacıyla ILO, 2024-2030 yılları için yeni Küresel İş Sağlığı ve Güvenliği Stratejisi'ni kabul etmiştir. Ülkemiz tarafında da kabul edilen bu stratejiye üye ülkeler, ilk olarak ulusal iş sağlığı ve güvenliği çerçevelerini iyileştirmeyi, ikincil olarak ulusal ve küresel düzeyde iş sağlığı ve güvenliği alanında koordinasyon sağlamayı hedeflemiştir" sözleriyle sonlandırdı.