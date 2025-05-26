Korsan taksiciliğin önü kesilecek

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından açılan ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın da müdahil olduğu korsan taşımacılık uygulamaları davası, 23 Mayıs 2025 tarihinde görüldü. Duruşmaya katılan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, adliye önünde açıklama yaptı. Duruşmaya katılan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan "Bugün burada sadece bir mobil uygulamayı değil, bu ülkenin dört bir yanında gece gündüz direksiyon sallayan, vergisini ödeyen, sigortasını yatıran, ruhsatlı şekilde hizmet veren şoför esnafımızın hakkını, emeğini ve geleceğini savunmak için bulunuyoruz" dedi. Korsan taşımacılık yapan ve yaptıran mobil uygulamaların yasa dışı olduğunu net bir dille ifade eden Özkan, "Bu sistemler ne vergiye tabidir, ne sigortaya, ne de ruhsata. Yani tamamen denetimsiz, kontrolsüz ve yasa dışı bir faaliyettir" diye konuştu