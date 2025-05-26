Yumaklı: Küçük ölçekli balıkçılara son 7 yıldır destek veriyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küçük ölçekli balıkçılığa ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı "Şu ana kadar 650 milyon lira civarında bir destek söz konusu oldu. 2025 yılı için buradan da bir müjde verelim; 131 milyon liralık destek bu ay sonu itibarıyla balıkçılarımızın hesabına yatmış olacak" dedi. Yumaklı, özellikle küçük ölçekli balıkçı gemilerine son 7 yıldır destek verdiklerini belirterek, "Şu ana kadar 650 milyon lira civarında bir destek söz konusu oldu.

'ÖNEMLİ BİR SEKTÖR'

2025 yılı için buradan da bir müjde verelim; 131 milyon liralık destek bu ay sonu itibarıyla balıkçılarımızın hesabına yatmış olacak" dedi. Yumaklı, Samatya Balıkçı Barınağı'nda balıkçılarla değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Ziyareti çerçevesinde barınaktaki sergiyi ve Balık Müzesi'ni de gezen Yumaklı, toplantı öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı. Tüm kararları sektörle istişare ederek, konuşarak aldıklarını belirten Yumaklı, uygulamaları hem gözden geçirdiklerini hem de düzenleme ve geliştirme ihtiyacı olan hususlarda mutlaka konuştuklarını söyledi. Yumaklı, balıkçılık sektörünün son derece önemli bir sektör olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti; "Bu sektörün özellikle son yıllarda 2 milyar dolara dayanan bir ihracat potansiyeli olduğunu düşünürsek ülkemiz açısından ne derece önemli bir sektör olduğunu, hem geleneksel olarak hem de ülkemizin bir değeri olarak bizler için ne anlam ifade ettiğini de ortaya koymuş oluruz. Planlı avcılık açısından 2024-2025 dönemi son derece önemli bir dönem, önemli bir sezon bizim için. Özellikle 7 avcılık türü planlamaya dahil edildi, 4 tür daha dahil edilerek avcılıkla alakalı bütün başlıkların neredeyse üçte ikisini planlamanın içerisine dahil etmiş olacağız. Son dört ilave edilecek olan tür, kalkan, kılıç, albakor ve kerevit."