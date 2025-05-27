Aydın’a özel rota

Aydın Kültür ve Turizm Müdürlüğü, bölgenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla yeni bir tur rotası oluşturdu. Bu yeni rota, Aydın'ın tarihi ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek yerli ve yabancı turistlere farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir, rotanın içeriği hakkında bilgiler verdi.

BÖLGENİN ESŞİZ DEĞERLERİ

Yeni tur rotasının Efes Antik Kenti'nden başlayıp, Meryem Ana Evi, Şirince Köyü, Didim Apollon Tapınağı ve Kuşadası'nı kapsadığını belirten Demir, rotanın ayrıca, Aydın'ın eşsiz lezzetlerini barındıran yöresel restoranlar ve el sanatları ürünlerinin sergilendiği dükkanların da yer aldığını söyledi. Aydın'ın tarihi ve turistik noktalarını kapsayan bu özel rota sayesinde hem yerel halk hem de turistlerin bölgenin eşsiz değerlerini keşfetme fırsatı bulacağını vurgulayan Demir, "Aydın, hem tarihi dokusuyla hem de doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en özel turizm destinasyonlarından biri. Kültür ve Turizm Yolu Rotası ile bu değerleri en iyi şekilde tanıtmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor ve en kısa sürede halkımızın hizmetine sunulacak" dedi. Demir, projenin bölgeye büyük katkı sağlayacağını ifade etti.