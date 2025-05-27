Darphane ve Damga matbaası 24 işçi alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 24 işçi istihdam edecek. Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, genel müdürlüğün İstanbul'da bulunan iş yerlerinde istihdam edilmek amacıyla 1 heykeltıraş, 2 kimya teknikeri, 1 hadde işçisi, 7 dökümcü (metal), 11 metal pres makinesi operatörü, 2 tesisat teknolojisi ve iklimlendirme teknisyeni olmak üzere 24 işçi alınacak. Adaylar, iki ay deneme süreli olarak göreve başlatılacak. Başvurular, İŞKUR internet sitesinden 30 Mayıs'a kadar alınacak. Başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyonun 4 katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecek.