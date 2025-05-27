Her 5 araçtan 1’ı sigortasız

Türkiye'de otomotiv pazarı her geçen sene biraz daha gelişirken, yoğun trafik denetimleri de kesintisiz sürüyor. Buna rağmen trafikte en çok karşılaşılan sorunlardan biri 'sigortasız araçlar' olarak dikkat çekiyor. Otomotiv uzmanları, Türkiye'de her 5 araçtan 1'inde zorunlu trafik sigortasının bulunmadığına, bunun da ciddi bir risk teşkil ettiğine vurgu yapıyor. 2024 yıl sonu verilerine göre Türkiye'de 31.3 milyon motorlu aracın 6.7 milyon adedinde zorunlu trafik sigortası bulunmuyordu. Buna ek olarak geçen sene 22 milyon araç sürücüsü de kasko yaptırma gereği duymadı. Türkiye Sigortalar Birliği'nin 2025 yılı mart ayı verilerine göre ise zorunlu trafik sigortası poliçe sayısı 23,3 milyon olarak kaydedildi. Özellikle zorunlu trafik sigortasının çoğu sürücü tarafından göz ardı edilmesi, olası kazalarda karşı tarafın ciddi mağduriyetlerle karşılaşmasına ve tartışmaların yaşanmasına yol açabiliyor.