İç sulardan global pazara... Denizsiz kentten somon ihracatı

Türkiye'de bitkisel ve hayvansal ürün çeşitliliği bakımından önemli bir noktada yer alan Manisa'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğünün de çalışmalarıyla her geçen gün çeşitlilik artmaya devam ediyor. Bakanlığın destekleriyle kurulan işletmelerde denizi olmayan Manisa'da ihracata yönelik Türk somonu yetiştiriliyor. İç sularda önemli bir üretim potansiyeline ulaşan Manisa'da her geçen gün hem üretim kapasitesi artıyor hem de ihraç edilerek önemli bir kazanç sağlanıyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIYOR

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Sevişler Barajında kurulan tesis de Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı kapsamında yüzde 50 hibe alarak önemli bir üretim merkezi haline geldi. Barajda 350 gram ağırlığa ulaşan balıklar, Türk somonu başta olmak üzere buradan Karadeniz'deki tesislere gönderilerek daha da büyümesi sağlanıyor ve son aşamada da başta Avrupa ve Rusya olmak üzere bir çok ülkeye ihraç ediliyor. Soma Sevişler Barajındaki tesisin geliştirilmesiyle beraber balıkların tamamı Manisa'da büyütülerek doğrudan ihraç edilecek. Avrupa ülkeleriyle Rusya ve Japonya'dan oldukça talep gören Türk somonunun yapılan bazı analizlere göre Norveç somonundan daha çok besleyici olduğu da belirlendi. Böylece pazar payı genişleyen Türk somonunda üretim kapasiteleri de her geçen yıl artıyor.

600 TON YILLIK HEDEFLENIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığının hibe destekleriyle tesis kurduklarını ve üretime başladıklarını söyleyen tesis işletmecisi ve Su Ürünleri Mühendisi Cuma Cemiloğlu, "Seneye tam kapasite üretime başlayacağız. Buranın yavrularını kendi kuluçhanemizden getiriyoruz. Belli bir büyüklüğe geldikten sonra buraya getirip 1,5-2 kilo civarı ürün almayı düşünüyoruz. Bu ürünler Rusya'ya ihraç oluyor. İşleme tesislerine veriyoruz. Onlar işleyip Rusya'ya ihraç ediyorlar" dedi. Cemiloğlu, "Su bulduğum yerde üretim yapmayı düşünüyorum. Destek oldukça da üretim devam eder. Yıllık üretim şu an 300 ton tam kapasiteye geçtiğimiz zaman yılda 600 ton somon üreteceğiz" dedi.