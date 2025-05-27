İzmir’in yeşil yol haritası paylaşıldı

Wenergy Fuarı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZENERJİ, İzmir Enerji Verimliliği Çalıştayı Sonuç Raporu Paneli'nde İzmir'in enerji geleceğine dair güçlü bir yol haritası ortaya koydu. İZENERJİ tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği Çalıştayı sonrası hazırlanan raporda sunulan öneriler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İZENERJİ, İzmir'in temiz enerjinin başkenti olma yolundaki stratejik rolünü, öncelikli hedeflerini ve toplumsal etkisini kamuoyuyla paylaştı.

KARBON NÖTR HEDEFİ

İZENERJİ Enerji Hizmetleri Şefi, Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Kadriye Avcü yaptığı konuşmada, "26 Şubat'ta düzenlenen İzmir Enerji Verimliliği Çalıştayı'nın "Kentlerde enerji verimliliği nasıl artırılır?" ve "Sürdürülebilir bir gelecek için yerel yönetimler nasıl adımlar atmalı?" sorularına yanıt aradığını belirten Avcü, çalıştayın İzmir'in karbon nötr hedefi doğrultusunda kapsamlı bir iklim vizyonu sunarak önemli çıktıların elde edilmesini sağladığını aktardı. Bu çıktılar doğrultusunda İZENERJİ'nin önümüzdeki dönem hedeflerini sıralayan Avcü, "Kurumsal teknik kapasitemizi artırmak, enerji verimliliği eğitim programlarını yaygınlaştırmak, çocuklar ve gençlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmayı planlıyoruz. Programımızda sürdürülebilir büyümeye yönelik kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesi var" dedi.