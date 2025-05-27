Kurban pazarlarında hareketlilik başlıyor

İzmir'deki kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Kurbanlık fiyatları küçükbaşta 25 bin, büyükbaşta ise 200 bin liradan başlıyor. Öte yandan uzmanlar, kurban etinin kesimden hemen sonra buzdolabına konulmaması gerektiğini söyledi. Şehrin en büyük kurban satış alanlarından biri olan Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'ndeki Kurban Satış Merkezi'nde kurbanlık fiyatları küçükbaşta 25 bin ile 40 bin lira, büyükbaşta 200 bin ile 350 bin lira arasında değişiyor. Kurbanlık almak isteyenler, gün boyu çadırlar arasında dolaşarak bütçelerine uygun kurbanlıklar bulmaya çalışıyor.