Bakan Bayraktar’dan 4 milyar dolarlık petrol müjdesi!

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak önemli açıklamalar yaptı.

3 YILDA 4 YENİ KUYU

BAYRAKTAR, bu yıl farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildiğini ve bunun değerinin 4 milyar dolar olduğunu açıkladı. Söz konusu 4 sahada ortaklarla yapılan değerlendirmede de 350 milyon varillik rezerv belirlendiğini açıklayan Bayraktar, şunları kaydetti; "Diyarbakır'ın bizim kaya gazı veya kaya petrolü olarak nitelendirdiğimiz yaklaşık 4 ila 6 milyar varillik bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. 7 bin 600 kilometrekarelik bir alandan bahsediyorum. Bunun sadece biz şu anda yaklaşık 12'de 1'inde operasyona başlıyoruz. Diyarbakır hakikaten çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Bu teknolojiyi doğru uygulayabilmek, maliyetini düşürerek uygulayabilmek önem arz ediyor. O anlamda da inşallah önümüzdeki süreçte bu sene içerisinde bir dikey sondaj ve çatlatma işlemini yapacağız, planlamamız önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuyla bu sahayı bir anlamda keşfetmek ve buradan üretime geçebilmek."