ÖSYM 2025 YKS tercih kılavuzunu erisime açtı

ÜNİVERSİTE adaylarının merakla beklediği 2025 YKS tercih kılavuzu, dün ÖSYM tarafından erişime açıldı. Tercih süreci ise 1 - 13 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. YKS tercihleri, ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Adaylar tercih döneminde en fazla 24 üniversite ve program seçebilecek. Tercihlerin sisteme girilmesi ve onaylanması adımları tamamlanmadan işlemler geçerli sayılmayacak. Adayların, tercihlerini yaparken kılavuzdaki yönergelere dikkat etmesi öneriliyor.