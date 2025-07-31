‘Sezonluk müşteri değiliz’

Almanya'nın Mainburg kentinde bir otomotiv firmasında çalışan Musa Çelikkılıç, tatil için memleketi Uşak'a ailesi ile birlikte geldi. Türkiye'ye özlem duyduklarını dile getiren Çelikkılıç, gurbetçiler geldiğinde fiyatların artmaması gerektiğine dikkat çekerek "Gurbetçi sezonluk müşteri değil. Gurbetçi geldi diye fiyatlar uçmasın. Balık sezonu gibi gurbetçi sezonu açılıyor. Bunun helali haramı var. Esnafımız güler yüzlü olsun, insan gibi davransın" dedi.

Ailesi ile sınır kapısından giriş yapan gurbetçi Musa Çelikkılıç, her yıl Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Avrupa'daki yaşam şartlarının sanıldığı gibi kolay olmadığını belirten Çelikkılıç, "Orada para sokakta süpürülmüyor. Bir işe girebilmek için yıllarca uğraşıyoruz. 11 ay boyunca üç vardiya çalışıyoruz, gece gündüz demiyoruz. Bir ay tatil yapabilelim diye tasarruf ediyoruz. Burada herkesin her hafta sonu tatili var, orada öyle bir şey yok" dedi.

'AYRIMCILIK YAPILIYOR'

Çelikkılıç, Avrupa'daki eğitim sisteminde göçmen çocukların ayrımcılıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Daha çocuk yuvasından itibaren geleceğimiz planlanıyor. İşçi çocuğu işçi kalsın, bize çalışsın isteniyor. Onların çocuklarına özel ilgi var. Doktor, öğretmen, mühendis olmaları için yönlendiriliyorlar. Bizim çocuklarımız ise arka planda tutuluyor" dedi.

Türkiye'ye duyduğu sevgi ve özlemi dile getiren Çelikkılıç, "Buraya adım atınca tüylerimiz diken diken oluyor. Toprağa bastık mı içimiz cız ediyor. Bayrağımızın, ezanımızın, bu milletin kıymetini bilin"diye konuştu. Gurbetçi Musa Çelikkılıç, çocuklarını Türk kültüründen koparmamak için her yıl Türkiye'ye geldiklerini de söyleyerek, "Vatan sevgisi kolay kazanılmıyor" ifadelerini kullandı.