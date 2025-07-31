‘Tarım alanları birkaç on yılda üretimden düşebilir’

İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, barajların su seviyelerinin düşmesinin tarımsal sulamada ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. İzmir'de vahşi sulamanın yaygın olarak kullanıldığını belirten Kestelli, "Bu yöntemle devam edildiği takdirde, İzmir'in verimli tarım alanları birkaç on yıl içinde üretimden düşebilir" dedi.

Tarımda kuraklıkla mücadele için kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin ortaya konulması gerektiğini ifade eden Kestelli, "Kısa vadede, çiftçilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları hızlandırılmalı, modern sulama tekniklerine geçiş desteklenmeli. Zaman daralıyor. Ya su kaynaklarını doğru yönetip bereketimizi koruyacağız ya da gelecekte kurak topraklar üzerinde kaybolan fırsatları konuşacağız" diye konuştu.