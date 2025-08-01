İAOSB’nin başarılı sanayicileri ödüllendirildi

İZMİR Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), üretimden ihracata kadar birçok alanda elde ettikleri başarılarla Türkiye'nin en prestijli sanayi ve ihracat listelerine adını yazdıran bölge firmalarını onurlandırdı. İAOSB Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen plaket töreni, sanayi camiasını bir araya getiren gurur dolu bir buluşmaya sahne oldu. İAOSB tarafından geleneksel hale getirilmesi hedeflenen organizasyonda, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) "İzmir'in Üretimden Satışlarına Göre 100 Büyük Sanayi Kuruluşu", İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" sıralamaları, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "İlk 1000 İhracatçı Araştırması" ile FORTUNE 500 Türkiye listelerinde yer alma başarısı gösteren firmalara, İAOSB tarafından plaket verildi. Törende, farklı başarı kategorilerinde listelere giren firmalara toplam 62 plaket takdim edildi.

'VİZYONUN SİMGESİ'

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, "Bu başarı alın teriyle, kararlılıkla ve vizyonla inşa edilmiş bir sürecin sonucudur. Sürdürülebilir üretimden yeşil dönüşüme, dijitalleşmeden nitelikli insan kaynağına kadar birçok alanda yürüttüğümüz çalışmaların temel amacı firmalarımızın global ölçekte rekabet edebilmeleri, vizyonun ve azmin birer simgesidir" dedi.