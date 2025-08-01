Kavurucu sıcaklar Aydın’da domatesi yaktı

AYDIN'DA çöl sıcakları üreticiyi de tarlayı da vurdu. Domates hasadının başladığı günlerde termometreler 45 dereceyi gösterirken, aşırı sıcaklar hem üründe yanıklara hem de tonaj kaybına neden oldu. Üretici zarar ederken işçiler ölümüne çalışıyor. Çiftçiler, "Bu sene domatesten en az 10 TL fiyat bekliyorduk ama piyasa 7 lirada kaldı. Ürünler sıcaktan kavruldu, çoğu yandı. Tonaj kaybımız büyük" diyerek zor durumda olduklarını dile getiriyor. Tarlada domates toplayan üretici Ali Korkmaz, "Geçen hafta yaşanan aşırı sıcaklar ürünlerimizi resmen kavurdu. Beklediğimiz fiyat da gelmeyince hayal kırıklığı yaşadık. İşimiz var ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz" diye konuştu.