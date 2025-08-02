Bakan Kurum’dan çevreci kardeşlere teşekkür mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda ziyaretçilerin çöp bırakmasına gösterdikleri tepkiyle gündem olan Mete ve Görkem Koç kardeşlere teşekkür mektubu gönderdi.

Kurum, teşekkür mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Yaptığın iş o kadar kıymetli ki, o cesur adımlarla dünyanın geleceğini değiştiriyorsun, cennet vatanımıza sahip çıkıyorsun. Sen doğayı korudukça ağaçlar daha gür, çiçekler daha renkli, yaylalar daha temiz, dereler daha berrak akacak. İyi ki varsın Mete, iyi ki varsın Görkem. İyi ki doğayı seviyorsun. İyi ki senin gibi evlatlar yetiştirmişiz. Siz varsınız diye yarınlarımız tertemiz olacak. Sen ve bütün çocuklar bizim geleceğimizsiniz. Bütün gayretimiz, size tertemiz bir dünya, yaşanabilir bir geleceği miras bırakmak. Kocaman bir teşekkür ve sevgiyle."