Beşinci teklif masada: Karar işçide

Kamu işçilerini ilgilendiren toplu sözleşme zammı müzakerelerinde 5. görüşme gerçekleşti. Görüşmeye göre birinci yıl birinci altı ay zammı yüzde 24 olacak. 2025 yılı ikinci altı ayında ise işçilerin brüt çıplak ücretlerine 50 TL/gün seyyanen artış yapılacak. İşçilerin seyyanen zam yapılmış ücretlerine ayrıca yüzde 11 oranında zam yapılacak. Enflasyon oranı yüzde 11'i aşarsa aşan kısım 2026 yılı zam oranına ilave edilecek. 2026 yılı birinci altı ay zammı yüzde 10 oranında olacak. Enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısım bir sonraki dönem zam oranına ilave edilecek. 2026 yılı ikinci altı ay zammı ise yüzde 6 oranında zam yapılacak. Yine enflasyon farkı oluşursa ücrete ilave edilecek. 1 Mart 2025 başlangıçlı toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere yapılan tüm zam ve artışların üzerine önceki dönem enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 3.8 oranında ayrıca zam yapılacak. 1 Şubat, 1 Nisan ve 1 Mayıs 2025 gibi farklı yürürlük başlangıcı olan toplu iş sözleşmelerinde ise yine enflasyon farkı oransal olarak hesaplanarak zam yapılacak. Hükümet ve işçi tarafının yayınlayacağı listede belirlenen kurumlarda çalışan işçilere yüzde 7 oranında, diğer kurumlarda çalışanlara ise yüzde 3 oranında ilave prim verilecek. Bu prim tüm işçilerin aldığı prim esas alınarak mevcudun üstüne eklenecek.

PROTOKOLLE AÇIKLANACAK

Taban ücret düzenlemesine rağmen ücretleri düşük kalan işyerlerindeki ücretler ise giriş ücreti ile gerekli düzenlemeler yapılacak. İkramiyeler, maktu ödemeler, işyerlerine özgü sorunlar ve diğer düzenlemeler çerçeve protokol metni ile birlikte açıklanacak. Görüşmede taban ücret ve seyyanen zam konusunda da belli oranlar artış yapılması gündeme geldi. Buna göre taban ücret: günlük brüt çıplak ücreti bin 400 TL / günün altında olanların ücreti bin 400 TL/güne çekilecek. Seyyanen zam ise: günlük çıplak brüt ücreti 1400 TL/günün üzerinde olanlara 40 TL/ gün seyyanen zam yapılacak. Taban ücret alan seyyanen zamdan yararlanamayacak. Külliye'deki görüşmenin ardından TESİŞ Sendikası Genel Merkezi'nde sendika başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Genel Başkanı Ergün Atalay, henüz resmi imzanın atılmadığını, yapılan görüşmelere ilişkin tutanak tutulduğunu kaydetti. Atalay, "Bu sadece bir tutanak. Bakanlık ve işveren sendikası paraf etti. Bu belge resmi değil. Kararı sendikalar ve üyeleri verecek" dedi.