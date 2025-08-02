Demir yolu ile 7 milyon tonluk ihracat yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de geçen yıl sınır kapılarından 2 milyon 104 bin ton, liman bağlantılı 4 milyon 562 bin ton olmak üzere demir yoluyla 6 milyon 666 bin ton ihracat taşıması yapıldığını belirtti. Türkiye'de 2024'te yaklaşık 4,6 milyon ton liman bağlantılı kombine ihraç taşıması gerçekleştirildiğini bildiren Uraloğlu, "İthalat kapsamında da 3,2 milyon ton kombine yük taşıması yapıldı. 2024'te ithalat ve ihracat olmak üzere toplam 7,8 milyon ton liman bağlantılı kombine yük taşımacılığı gerçekleştirildi" ifadesini kullandı. Uraloğlu, demir yolu sisteminin, yüksek emniyet düzeyi, sürdürülebilir maliyet avantajları, planlı ve konforlu seyahat imkanlarıyla ulaşım ağının vazgeçilmez parçası olduğunu söyledi.