Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı! HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren imzayı attı

Son dakika haberleri...600 bin kamu işçisi ve ailesinin merakla beklediği gün geldi. Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren bugün imzayı attı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı. Kamu işçisi ve ailesinin merakla beklediği görüşmelerde sona gelindi. Kamu işçisi zammı için beklenen anlaşma sağlandı.
İMZALAR BUGÜN ATILDI!
Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı.
"ÖNÜMÜZDE MEMURLARLA YAPACAĞIMIZ TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİMİZ VAR"
Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün imzalanması sonrasında basın açıklaması yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şimdi çalışma hayatımızın dinamiğini göz önüne aldığımızda artık bu dosyayı kapattık önümüzde memurlarla yapacağımız toplu sözleşme sürecimiz var. İnşallah Ağustos ayı sonunda da onu başarıyla neticelendireceğimizi, masada neticelendireceğimize yürekten inanıyorum." açıklamasında bulundu.
İŞTE ZAM TEKLİFİ
Bu teklifte hem ücret artışı hem de seyyanen artış yapıldı. İşte teklife ilişkin detaylar: Birinci yıl birinci altı ay zammı yüzde 24 olacak. 2025 yılı ikinci altı ayında ise işçilerin brüt çıplak ücretlerine 50 TL / gün seyyanen artış yapılacak. Böylece ikinci 6 ay için toplam yüzde 14,5 civarında zam gerçekleşmiş olacak.
İşçilerin seyyanen zam yapılmış ücretlerine ayrıca yüzde 11 oranında zam yapılacak. 2026 yılı birinci altı ay zammı yüzde 10 oranında olacak. 2026 yılı ikinci altı ay zammı ise yüzde 6 oranında zam yapılacak. Ayrıca, önceki dönem enflasyon farkından kaynaklı yüzde 3.68 oranında zam yapılacak.
TABAN ÜCRET: Günlük Brüt Çıplak Ücreti bin 400 TL / günün altında olanların ücreti bin 400 TL / güne çekilecek.
SEYYANEN ZAM: Günlük Çıplak Brüt Ücreti 1400 TL/günün üzerinde olanlara 40 TL/ gün seyyanen zam yapılacak.