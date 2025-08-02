Kamuda zam pazarlığı düğümü çözüldü

Kamu işçisinin zam pazarlığı sürecinde düğüm çözüldü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlenmesi planlanan olan Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni'ne katılacaktır" denildi.

İŞTE ZAM TEKLİFİ

Bu teklifte hem ücret artışı hem de seyyanen artış yapıldı. İşte teklife ilişkin detaylar: Birinci yıl birinci altı ay zammı yüzde 24 olacak. 2025 yılı ikinci altı ayında ise işçilerin brüt çıplak ücretlerine 50 TL / gün seyyanen artış yapılacak. Böylece ikinci 6 ay için toplam yüzde 14,5 civarında zam gerçekleşmiş olacak.