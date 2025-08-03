Bakan Şimşek: Ticaret tablosu sağlıklı büyüme dinamiğine işaret ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İhracatın rekor seviyeye ulaştığını belirten Şimşek, "İhracat temmuzda yıllık yüzde 11 artarak tarihimizin en yüksek aylık seviyesine ulaştı. Yıllık ihracat 269,4 milyar dolara yükselirken, ithalat geçen aya göre sınırlı bir artışla 357,7 milyar dolar gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Bu güçlü performansın, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen ihracatçıların dinamizmi ve ürün ile pazar çeşitlendirmesindeki başarının somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: "Dış ticaretteki bu tablo, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir. Bu ivmeyi koruyarak, Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumunu her geçen gün daha da ileriye taşımak için makro finansal istikrarı pekiştiren, katma değeri yüksek üretim ve inovasyon odaklı dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."