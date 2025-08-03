Kamu işçisi zammı için imzalar atıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlık'ta TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu, HAKİŞ Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli, kamuda örgütlü sendikaların başkanlarıyla bir araya geldi.

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Basına kapalı görüşmenin ardından taraflar, kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan, 2025- 2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladı. Kamu işçileri 2025'in ilk altı ayında yüzde 24, ikinci altı ayında yüzde 11 zam alacak. Ayrıca işçilere günlük 50 TL seyyanen zam verilecek. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün imzalanması sonrasında basın açıklaması yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şimdi çalışma hayatımızın dinamiğini göz önüne aldığımızda artık bu dosyayı kapattık önümüzde memurlarla yapacağımız toplu sözleşme sürecimiz var. İnşallah Ağustos ayı sonunda da onu başarıyla neticelendireceğimizi, masada neticelendireceğimize yürekten inanıyorum" açıklamasında bulundu.