Sıfır dairelere olan talep gittikçe azalıyor

Yüksek kredi faizleri ve konut maliyetlerindeki artış, vatandaşları sıfır daireler yerine 20 yaş üzeri binalara yöneltiyor. Emlakçılar, bankaların sunduğu yüksek faizli kredilerden uzak duran alıcıların, bu dönemde daha çok faizsiz finansman sağlayan alternatif kuruluşlara yöneldiğini belirtiyor. İzmir'de konut ihtiyacı artmaya devam ederken, yüksek maliyetli evler alıcı bulmakta zorlanıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankalardan konut kredisi kullanmak istese de artan faiz oranları nedeniyle krediye erişim güçleşiyor. Sıfır konutlardan vazgeçen birçok kişi, daha uygun fiyatlı seçeneklere yöneliyor. Özellikle 3 milyon TL bandında olan 20 yaş ve üzeri daireler ile küçük metrekareli 1+1 evler yoğun talep görüyor. Merkeze uzak ilçeler tercih ediliyor.