Turistlerden ülkemize rekor hediye

Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin hediyelik eşya harcamalarında da bu yılın ilk yarısında rekor kırıldı. Turistler, geçen yılın ocak-haziran döneminde söz konusu ürünlere 904 milyon 396 bin dolar harcarken söz konusu tutar bu yılın ilk 6 ayında yüzde 15 artış gösterdi. Buna göre; Antalya, Muğla ve İstanbul gibi turistik şehirlere akın eden milyonlarca insan, ilk 6 ayda 1 milyar 48 milyon 518 bin dolarlık hediyelik eşya aldı. İlk 6 aylık dönemler incelendiğinde bu tutar, bugüne kadarki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin kentlerini ve kültürünü simgeleyen magnetlerden halı ve kilime, Türk lokumu ve çerezden tekstile kadar farklı ürünler dünyanın dört bir yanına götürülmüş oldu.