Aydın’dan yılın ilk yarısında 908 milyon dolarlık ihracat

AYDIN Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş Aydın'ın Ocak-Haziran döneminde 908 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştığını söyledi. Aydın ekonomisinin dış ticaretteki performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, "Ocak- Haziran döneminde 908 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.2, 2023 yılına göre ise yüzde 9 oranında bir artış kaydettik.

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş

YERLİ ÜRETİM GÜÇLENİYOR

BU artış, geçici dalgalanmaların değil, kalıcı ve köklü bir üretim kültürü ile dış ticaret vizyonunun ürünüdür" dedi. Haziran ayında ise ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 artışla 133,5 milyon dolara yükseldiğini belirten Maraş, şunları kaydetti: "Aylık ortalama 151.3 milyon dolarlık ihracat hacmi, ilimizin dış ticaretteki istikrarlı temposunu ve rekabet gücünü net biçimde ortaya koymaktadır. Aynı dönemde ithalatımızdaki yüzde 39'luk düşüş, dış ticaret dengemizin Aydın lehine geliştiğini ve yerli üretimimizin güç kazandığını göstermektedir. Haziran ayında 130 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirilmiş olması, Aydın'ın artık yalnızca belirli pazarlara değil, dünyanın dört bir yanına değer ulaştırabildiğini kanıtlamaktadır."