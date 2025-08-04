Denizli’de dış satım vites yükseltti

DENİZLİ'DEN ihracatın 2025'te üçüncü defa 400 milyon sınırını aşarak, Temmuz'da yüzde 18,7 artışla 416 milyon dolara ulaştığı bildirildi. Denizli ihracatı Temmuz ayında yüzde 18,7 artışla 416 milyon dolar oldu. 2025 yılında Denizli'nin ihracatı üçüncü kez 400 milyon dolar sınırını aştı ve ihracatta ülke genelinde 9. sıradaki yerini korudu.

Küresel türbülansa rağmen ihracatta istikrarı yakaladıklarını belirten Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Ocak-Temmuz döneminde 7 aylık Denizli ihracatının yüzde 8,9 artışla 2 milyar 699 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Memişoğlu, "Her zaman belirttiğimiz gibi, ihracatta sektörel derinliğimiz en büyük avantajımız. Bu sayede, belirsizliklerden daha az etkileniyoruz. Denizli'nin ihracat bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandıran ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Denizli'den ihracatta lider konumda olan İngiltere'ye ihracatın Temmuz ayında yüzde 35 artışla 63 milyon dolar olarak kaydedildi. İkinci sıraya yerleşen ABD'ye ihracat ise yüzde 38 artışla 52 milyon dolar olurken, üçüncü sırada olan Almanya'ya ise yüzde 6 azalışla 34 milyon dolar gerçekleşti.