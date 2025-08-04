Pandemi sonrası doğa turizmine yoğun ilgi

PANDEMİ sonrası otel fiyatlarının yükselmesi, tatilcileri daha ekonomik tatil seçeneklerine yönlendirdi. Ege Bölgesi'nin gözde tatil bölgelerinden Sazlıca Koyu ve Plajları hem uygun fiyatlar hem de doğayla iç içe olması ve sunduğu fırsatlarla tatilcilerin ilgi odağı haline geldi. Yeni Foça ile Eski Foça arasında yer alan tesis, 35 dönümlük alanda tatilciler kendi karavan ve çadırlarını kullanarak konaklama yapabiliyor. Sazlıca Koyu, sadece Türkiye'nin dört bir yanından değil, yurt dışından da birçok tatilciyi ağırlıyor. Doğal güzellikleri ve Foça Dalış Okulu ile su sporları tutkunlarının ilgisini çekerken, çocuklu aileler için de huzurlu bir tatil noktası oluyor. Tesis işletmecisi Şahin Nergiz, "Bizim en büyük isteğimiz, bu doğa hepimizin bu nedenle çevreye zarar vermeden tatil yapmamız. Doğaya saygılı bir tatil anlayışı benimsemek, hepimizin sorumluluğu" diye konuştu.