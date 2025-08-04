Para transferinde yeni dönem! Beyan zorunluluğu geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde güvenliği artırmak, kayıt dışı ekonomiyi engellemek ve şeffaflığı güçlendirmek amacıyla yeni bir tebliğ taslağı hazırladı. Taslağa göre, 200 bin TL ve üzeri EFT, havale ve nakit işlemler için beyan zorunluluğu getiriliyor.
Kademeli Beyan Sistemi1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan tebliğde işlemler için kademeli bir sistem öngörülüyor:
200 bin - 2 milyon TL arası işlemler: İşlemin niteliği beyan edilecek.
2 milyon - 20 milyon TL arası işlemler: Nakit İşlem Beyan Formu doldurulacak.
20 milyon TL ve üzeri işlemler: Form, detaylı açıklamalar ve destekleyici belgelerle sunulacak.
Bankalar ve finansal kuruluşlar, müşterilere işlem türüne uygun beyan seçenekleri sunacak. Müşteriler, "bireysel ödeme" gibi genel beyanlarda en az 20 karakterlik bir açıklama yapmak zorunda olacak.
ULUSLARARASI STANDARTLARA UYUM
MASAK, düzenlemenin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum sağladığını vurguladı. Açıklamada, risk bazlı analizler, Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu ve diğer ülkelerdeki uygulamaların dikkate alındığı belirtildi.Kapsam Dışı İşlemlerKamu kurumlarının işlemleri, bankalar arası işlemler ve ATM'den yapılan düşük tutarlı işlemler, beyan zorunluluğundan muaf tutulacak.
GÖRÜŞ SÜRECİ VE YAPTIRIMLAR
Hürriyet'te yer alan habere göre, Tebliğ taslağı için görüşler, 18 Ağustos 2025'e kadar gorus@masak.gov.tr adresine iletilebilecek. MASAK, sektörden gelen geri bildirimlerle düzenlemeyi şekillendirecek. Yürürlük tarihi 1 Ocak 2026 olarak belirlenirken, yükümlülüklere uymayan finansal kuruluşlara 5549 sayılı Kanun uyarınca idari yaptırımlar uygulanabilecek.
Bu düzenleme, finansal şeffaflığı artırmayı ve kara para aklama gibi suçlarla mücadelede uluslararası standartlara uyumu hedefliyor.