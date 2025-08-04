Para transferinde yeni dönem! Beyan zorunluluğu geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde güvenliği artırmak, kayıt dışı ekonomiyi engellemek ve şeffaflığı güçlendirmek amacıyla yeni bir tebliğ taslağı hazırladı. Taslağa göre, 200 bin TL ve üzeri EFT, havale ve nakit işlemler için beyan zorunluluğu getiriliyor.

Kademeli Beyan Sistemi1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan tebliğde işlemler için kademeli bir sistem öngörülüyor:



200 bin - 2 milyon TL arası işlemler: İşlemin niteliği beyan edilecek.



2 milyon - 20 milyon TL arası işlemler: Nakit İşlem Beyan Formu doldurulacak.



20 milyon TL ve üzeri işlemler: Form, detaylı açıklamalar ve destekleyici belgelerle sunulacak.

Bankalar ve finansal kuruluşlar, müşterilere işlem türüne uygun beyan seçenekleri sunacak. Müşteriler, "bireysel ödeme" gibi genel beyanlarda en az 20 karakterlik bir açıklama yapmak zorunda olacak.