Tıbbi kenevir eczanelerde: Reçeteyle verilecek

TBMM'DE kabul edilen yasa ile tıbbi kenevirin eczanelerde reçeteyle satılmasının önü açıldı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, bağımlılık riski taşımayan bu ürünlerin yalnızca hekim kontrolünde ve Sağlık Bakanlığı onayıyla verileceğini açıkladı. Bakan Memişoğlu, kamuoyunda tartışma yaratan tıbbi kenevir düzenlemesine ilişkin, "Bağımlılık riski olmayan, ilaç formuna getirilmiş ve hekim kontrolünde kullanılan tıbbi kenevir ürünleri yalnızca Sağlık Bakanlığı onayıyla ve reçete ile eczanelerde olacak" ifadelerini kullandı. Meclis'ten geçen yasayla birlikte, tıbbi kenevirin nörolojik hastalıklar, akne, kronik ağrı, şizofreni, kaygı bozuklukları, mide bulantısı, diskinezi, sedef hastalığı, romatoid artrit ve bazı kalp rahatsızlıkları dahil olmak üzere toplam 15 farklı hastalıkta bilimsel temellere dayalı şekilde kullanılabileceği belirtildi.

RANDEVU SAYISI DÜŞTÜ

ÖTE yandan MHRS sisteminde başlatılan "aile hekimine yönlendirme" uygulamasına değinen Memişoğlu, bu değişikliğin önemli bir etkisi olduğunu söyledi. "Uygulamayla bekleyen randevu sayısı 4 milyonlardan 800 bine kadar geriledi" dedi.