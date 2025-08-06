Yelkenli yolcu gemisi Çeşme Limanı’na demirledi

DÜNYANIN en büyük yelkenli yolcu gemilerinden biri İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ulusoy Limanı'na yanaştı. Bozcaada'dan hareket eden Fransa bayraklı gemi, sabah Çeşme Limanı'na ulaştı. Gemiyle Çeşme'ye 252 turist geldi. Turistler, ilçe merkezini, Alaçatı'yı, tarihi yapıları gezdi, denize girdi. Gemi akşam Batnoz Adası'na hareket edecek. Yapımına 1992 yılında başlanan, 1996'da hizmete giren 14 bin 983 grostonluk gemi, 194 metre uzunluk, 20 metre genişlik ve 80 metre yüksekliğe sahip. Gemide 8 güverte ve 5 yelken direği bulunuyor.